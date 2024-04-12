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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid'den Arda Güler'e 'teknik' destek! - Futbol Haberleri

        Real Madrid'den Arda Güler'e 'teknik' destek!

        Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler için teknik ekip harekete geçti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 11:31 Güncelleme: 12.04.2024 - 11:31
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        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile 3-3 berabere kalan Real Madrid'de istediği forma şansını yakalayamayan Arda Güler'e için teknik ekip devreye girdi.

        • 2

          Büyük umutlarla transfer olduğu Real Madrid'de beklediği forma şansını bulamayan Arda Güler için teknik ekip harekete geçti.

        • 3

          18 yaşındaki yıldızın Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçında da süre bulamaması sonrası teknip ekipten Arda'ya destek geldi.

        • 4

          İspanyol medyasından Defanca Central'da yer alan habere göre; Real Madrid teknik ekibi, Arda Güler'e yakın gelecekte bu tür kritik ve önemli maçlarda kilit rol oynayacağını belirtti.

        • 5

          Haberin detayında yer alan bilgiye göre, Real Madrid'in, Arda Güler'e oldukça güvendiği vurgulanırken, genç cevherin harika bir futbolcu olduğunun düşünüldüğüne dikkat çekildi.

        • 6

          Madrid ekibinde yönetim ve teknik ekibin Arda Güler ile sözleşme imzalandığı için pişman olmadığına hatta Real Madrid'in ocak ayında Arda Güler için gelen transfer tekliflerini reddettiği bilgisine yer verildi.

        • 7

          Sezon başında yaşadığı sakatlıklar sebebiyle formasından uzak kalan Arda Güler, İspanyol ekibinin formasıyla toplamda çıktığı 7 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.

        • 8

          MALLORCA MAÇINDA FORMA UMUDU

          Öte yandan lider Real Madrid'in ligde 13 Nisan Cumartesi (yarın) oynayacağı Real Mallorca maçında Arda Güler şans bulabilir.

        • 9

          İspanyol basını, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Mallorca maçında trotasyona gideceğini ve milli yıldızın da bu karşılaşmada forma giyebileceğini yazdı.

        • 10

          Real Madrid, Mallorca maçından 4 gün sonra Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

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