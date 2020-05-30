AA

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1124 artarak 27 bin 878'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 26 bin 928 artışla 465 bin 166'ya ulaştı. AA'da yer alan habere göre Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

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DÜNYADAKİ CAN KAYBI 367 BİN OLDU

DHA'da yer alan habere göre ise Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 366 bin 986´ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 34 bin 678´e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 661 bin 281´e ulaştı.