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Meteoroloji'den önemli uyarı! Yurtta sağanak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise iç ve batı kesimlerde 1-3 derece artıyor. Yapılan son tahminlere göre işte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu

30.05.2020 - 07:22 | Güncelleme: ABONE OL
hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Kütahya, Konya ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATIDA SICAKLIK 1-3 DERECE ARTIYOR

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle:

ANKARA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 21, Parçalı ve çok bulutlu.

İZMİR: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 23, Parçalı ve çok bulutlu.

AFYONKARAHİSAR: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MUĞLA: 23, Parçalı ve çok bulutlu.

ADANA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 23. Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 25, Parçalı bulutlu.

ESKİŞEHİR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON: 20, Parçalı ve çok bulutlu.

ERZURUM: 20, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

KARS: 22, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

MALATYA: 25, Az bulutlu.

VAN: 23, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 28, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 25, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 27, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 30, Az bulutlu ve açık.

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