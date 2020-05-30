İHA

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlama dün gece saat 00.00 itibari ile başladı. Kısıtlamasının sabahında, normal zamanlarda insan ve araç yoğunluğunun olduğu birçok yer boş kaldı.

CADDELER VE MEYDANLAR BOŞ KALDI

İHA'da yer alan habere göre D-100 Karayolu, Piyalepaşa Bulvarı, İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı, Dolmabahçe Meydanı gibi birçok yer sessizliğe büründüğü görüldü.