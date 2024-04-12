UEFA'dan Okan Buruk'a 2 maç men cezası!
UEFA, Sparta Prag maçı sonrası yaşananlardan dolayı Okan Buruk'a 2 maç men cezası verdi
Giriş: 12.04.2024 - 15:30 Güncelleme: 12.04.2024 - 16:01
UEFA Disiplin Komitesi, Galatasaray'a 22 Şubat'ta oynanan Sparta Prag maçı nedeniyle verilen cezaları açıkladı.
Okan Buruk'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men cezası verildi.
Mücadelede kırmızı kart gören Kaan Ayhan'a sert müdahalesi nedeniyle 1 maç ceza verildi.
Maç ve performans analisti Serhat Doğan'a 'saldırı' suçu nedeniyle 3 maç men cezası verildiği açıklandı.
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