Son dakika haberi TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
Gazze'deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yapan TRT Arapça ekibi aracı İsrail ordusu tarafından hava saldırısına uğradı. TRT Arapça muhabiri Sami Berhum olaydan yara almadan kurtuldu.
Giriş: 12.04.2024 - 14:28 Güncelleme: 12.04.2024 - 14:44
İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında TRT Arapça kanalının yayın aracı hedef alındı.
Gazze’deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yapan TRT Arapça ekibinden, bağımsız kameraman olarak çalışan Sami Şahada ağır yaralandı, ameliyata alındı.
TRT Arabi muhabiri Sami Berhum olaydan yara almadan kurtuldu.
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