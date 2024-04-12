Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını yorumladı!

"BU TAKIM ÇOK ŞEY HAK EDİYOR"

GÜRCAN BİLGİÇ: "Çok şey var söylenecek. Yine de takım olarak "Tel tel" döküldükleri bir ilk yarıdan sonra, hem karakterlerini, hem de kalitelerini ortaya koyup, 3-0'dan, 3-2'ye getirdiler maçı. Yarı final için iki gole ihtiyaçları olacağı bir Kadıköy gecesine bıraktılar maçı. Başından sonuna, yapılan hatalar-acemiliklerle dolu dakikaların ardından, sonsuz hayal kırıklığını, "Avantajlı sonuca" çevirmeyi başardılar. Bu sezondaki Fenerbahçe'nin genetiğinden çok farklı, ama "Vazgeçmeyenler Kulübü"nün herkesi alıştırdığı bir gece yaşadık aslında. Bu takım çok şey hak ediyor, yoluna devam ediyor." (Sabah)