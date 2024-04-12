Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenlerin araçlarıyla dönmeye başlaması hareketliliğe neden oldu. İşte sürücülerin dikkat etmesi gereken, trafiğin zaman zaman akıcı yoğun seyrettiği noktalar...
9 günlük bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin bir kısmı araçlarıyla yola çıkmaya başladı.
BOLU'DA AKICI YOĞUNLUK VAR
AA'da yer alan habere göre Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi İstanbul istikametinde, Köroğlu rampaları, Rüzgarlı, Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor.
CUMARTESİ VE PAZAR DAHA DA ARTACAK
Ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler bölgede çalışma yürütüyor. Dönüş trafiğinin yarın ve pazar günü artması bekleniyor.
SAKARYA VE KOCAELİ'NDE AKIŞ NORMAL
Otoyolun Düzce, Sakarya ve Kocaeli kesiminde ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.