Zara: Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var

"SERENAY SARIKAYA'NIN SESİNE BAYILIYORUM"

Öte yandan oyuncu Seranay Sarıkaya'nın bir mekândan sahneye çıkmayı kabul etmesi karşılığında açık çek teklifi aldığı iddialarını yorumlayan Zara; "Serenay'ı gerçekten çok seviyorum, hem oyunculuğu hem duruşu hem samimiyeti cidden çok güzel. Ablası olarak ona tavsiyem inşallah hep böyle kalır. Sahne konusunda şov olacağından elbette olabilir fakat profesyonel bir sahne düşünülüyor ise iyi düşünmek lazım ben olsam Serenay'ı izlemeye giderdim" dedi.