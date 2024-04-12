Yunan basınında Fenerbahçe yankıları: Bayrak gösterdiler!

TO10: İNANÇLARI VAR

"Bu akşamki maçta iki takımın ortaya koyduğu rekabetçi görüntüye bakılırsa kesin olan bir şey var: Olympiakos, Fener'den çok daha iyiydi ve sadece büyük bir galibiyeti değil aynı zamanda zafer anlamına gelecek bir skoru da hak etti. Kırmızı ve beyaz, iki büyük avantaja sahip şekilde Türkiye'de rakibini elemek için mücadele edecek: Bu akşamki maçta alınan galibiyet ve rakiplerinden daha iyi bir takım olduklarına dair inançları"