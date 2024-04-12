Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
Düzce'nin Yığılca ilçesindeki Nazmi Arap'ın binmeden önce gaza bastığı motosikletiyle sürüklenirken aracın altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. O anları çaresizce izleyen kadının ellerini başına koyarak kazayı seyretmesi dikkatleri çekti
Düzce’nin Yığılca ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Nazmi Arap (46), yaşamını yitirdi. Arap’ın binmeden önce gaza bastığı motosikletiyle sürüklenirken aracın altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
MOTOSİKLETİNE BİNMEDEN ÖNCE GAZA BASINCA...
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Düzce Caddesi’nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonundan yakıt alan Nazmi Arap, 81 ADF 761 plakalı motosikletine binmeden önce gaza bastı. Motosikletini bırakmayarak peşinden sürüklenen Arap’a, Durdu Şer yönetimindeki 81 ACA 761 plakalı hafif ticari araç çarptı. Nazmi Arap, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Arap’ın kaza anına ait görüntüleri akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.