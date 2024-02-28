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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin 'fon dopingiyle' 60.000 doları aştı - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin 60.000 doları aştı

        Bitcoin hafta başından bu yana süren hızlı yükselişini sürdürerek Kasım 2021'den bu yana ilk kez 60.000 doların üzerini gördü. Spot Bitcoin ETF'lerinin artan işlem hacimleri ve yaptıkları alımlar dünyanın en büyük kripto parasının tarihi zirvesine bir adım daha yaklaşmasına yol açtı. Fonlar arasında günlük işlem hacmi 1 milyar doları aşan Blackrock'ın spot Bitcoin ETF'si IBIT öne çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 16:27 Güncelleme: 28.02.2024 - 16:51
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        Bitcoin 60.000 doları aştı
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        Bitcoin'de yükseliş bugün de devam etti. Dünyanın en büyük kripto parası öğleden sonra 60.000 doların üzerini gördü. Böylece dünyanın en büyük kripto parası 60.440 dolarla Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

        Bitcoin'de son 24 saatte yüzde 5'lik yükseliş yaşanırken, 1 haftalık yükselişi yüzde 17'yi buldu. 2024 yılında ise dolar bazında yatırımcısına yüzde 44 kazandırdı.

        Kripto paralarda son günlerde ABD'deki spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonları'nın (ETF) artan alımları etkili oluyor.

        BLACKROCK ETKİSİ

        Pazartesi ve salı günleri spot Bitcoin ETF'lerdeki toplam işlem hacimleri sırasıyla 3.29 ve 3.15 milyar dolar oldu. 12 Ocak'tan bu yana işlem gören söz konusu fonlardaki ortalama işlem hacmi 1.5 ila 2 milyar dolar arasındaydı.

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        Bunda küresel finans devi Blackrock'ın spot Bitcoin ETF'si IBIT'ın alımları etkili oldu. IBIT'ta işlem hacmi geçen hafta günlük 500 milyon doların altındayken bu hafta 1 milyar doların üzerine tırmandı. Dün 1.3 milyar dolarla rekor kırdı.

        FONLAR 1 GÜNDE 9.000 BITCOIN ALDI

        Fonlar sadece dün net 9.000 bin adet Bitcoin alımı yaptı. Madencilerin günlük üretiminin 900 civarında olması ve piyasanın genel olarak alıcılı bir seyir izlemesiyle fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluştu.

        Tüm bunlar yaşanırken bugün ABD'de büyüme rakamları açıklandı. ABD'nin 4. çeyrekte yıllıklandırılmış büyümesi yüzde 3.3'ten yüzde 3.2'ye revize edildi. Piyasa öngörülerinin altında kalan bu veri Fed'in haziranda faiz indirimine gideceği beklentisini güçlendirdi.

        ZİRVEYE YÜZDE 14 KALDI

        Son yükselişle beraber Bitcoin 10 Kasım 2021'de gördüğü 68.789 dolarlık rekor seviyesine bir adım daha yaklaşmış oldu. Bitcoin yüzde 14 daha yükselirse yeni zirvesine ulaşmış olacak.

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