Biden'ın yaptırımları Putin'i vazgeçirir mi?

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Obama yönetimi 2014 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yı işgal ettiğinde yaptırımların daha fazla saldırganlığı caydıracağından umutluydu.

Yetkililerden bazıları bugün, yaptırımların Putin'in Rus güçlerine Kırım'ın ve Donbas bölgesinin ilerisine gitmesini engellediğini savunuyor.

2014'te başkan yardımcısı olan ABD Başkanı Joe Biden yeni bir dizi yaptırımı açıklarken, "Bizim ve müttefiklerimiz 2014'te uyguladığı adımların çok ötesinde yaptırımlar uygulamaya başlayacağım” dedi. Rusya bu işgali daha da ileri götürürse, daha da ileri gitmeye hazırız" dedi.

New York Times'ta yer alan habere göre, Amerikalı yetkililer 2014'ten bu yana uygulanan yaptırımların etkilerini incelerken ve teknikleri keskinleştirirken Putin, ekonomik yaptırımların geleceğinden emindi.Putin cuma günü TASS haber ajansına verdiği demeçte,Batı'nın "gayrimeşru" yaptırımları karşısında Rusya!nın kendi kendine yeterli hale geldiğini söyleyerek övündü.

Analistler, Putin ve Moskova'daki en yakın ortaklarının yaptırımlardan çok fazla zarar görmeyebileceğini söylüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Obama yönetimindeki üst düzey yaptırım yetkilisi Edward Fishman, Bay Biden'ın Salı günkü eylemini "uyarı ateşi" olarak nitelendirdi. Fishman, ABD'nin ilk kez devlete ait bir Rus finans kurumunu tamamen kapattığını söyledi. "Bunu, Biden yönetiminin diğer büyük Rus bankalarını ABD finans sisteminden kesmeye hazır olduğuna dair bir uyarı olarak yorumluyorum" ifadelerini kullandı.

Fishman, "Biden, Putin'e uçurumun eşiğinden uzaklaşması için bir fırsat veriyor. Ama aynı zamanda, Putin geniş çaplı bir savaş başlatırsa, ekonomik maliyetlerin çok büyük olacağının da sinyallerini veriyor." dedi.