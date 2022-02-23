Beyaz Saray: Biden ve Putin kesinlikle görüşmeyecek

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Beyaz Saray Basın Sözcüsü Psaki ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nde ekonomiden sorumlu danışman Singh ortak basın toplantısı düzenledi.

Diplomasinin kapısını asla tamamen kapatmayacaklarını ancak Rusya'nın rotasını değiştirmesi gerektiğini belirten Psaki, Biden ve Putin arasında olası bir görüşmenin kesinlikle söz konusu olmadığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken da Lavrov'la yapacağı görüşmeyi iptal etmişti.

Psaki, "Avrupalı müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz" dedi, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i işgal etme ihtimalini 'gerçek bir olasılık' olarak değerlendirdi.

"İŞGAL DEVAM EDERSE HİÇBİR RUS BANKASI YAPTIRIMDAN MUAF TUTULMAZ"

Ekonomiden sorumlu danışman Singh ise Rusya'nın uzun zamandır beklenen Ukrayna işgalinin ve bunu takiben ABD'nin yanıtının başladığını belirtti.

İşgalin devam etmesi durumunda hiçbir Rus bankasının ABD yaptırımlarından hariç tutulmayacağını ifade eden Singh, "Petrol üretici yakın iletişimdeyiz. Sorunsuz tedarik için çalışıyoruz. Piyasayı dengelemek ve kapasiteyi artırmak için enerji üreticileriyle birlikte çalışacağız" dedi.

Enerji piyasası endişeleri hakkında Singh, "Önlemlerimizin hiçbiri küresel piyasalara enerji akışını bozmak için tasarlanmamıştır. Ve şimdi, küresel enerji kaynaklarının istikrarını güvence altına almak için büyük petrol üreticileri ve büyük petrol tüketicileri ile koordinasyon içinde bir plan uyguluyoruz." diye konuştu.

Singh, bugün açıklanan yaptırımların işe yaramaması durumunda Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasının hala masada olduğunu belirtti.