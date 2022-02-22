ABD Başkanı Biden açıklama yapacak

HABERTURK.COM

ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye saati ile 22.00'de gerçekleştireği açıklamada Rusya-Ukrayna krizine ilişkin önemli açıklamalarda bulunması ve Rusya'ya olası ekonomik yaptırımlara değinmesi bekleniyor.

Beyaz Saray'dan kısa süre sonra yapılan duyuruda açıklamanın 21'e çekildiği belirtildi.

YENİ YAPTIRIMLAR AÇIKLANACAK

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve sözde Lugansk Halk Cumhuriyetini tanımasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı. Bunun ardından Biden imzaladığı kararname ile söz konusu iki bölgeden ticareti yasaklamıştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın sözde ayrılıkçı cumhuriyetleri tanıması üzerine Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını verdiğini belirtmişti.

ABD'nin de bugün Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıklaması bekleniyor.