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        Haberler Ekonomi Enerji Akaryakıt SON DAKİKA BENZİNE ZAM: Benzine 1 lira 48 kuruş zam geldi! 21 Aralık Perşembe 2023 güncel akaryakıt, benzin fiyatları - Enerji Haberleri

        Benzine zam geldi

        Benzinin litre fiyatına 1 lira 48 kuruş zam geldi. Zam bugün itibarıyla pompa fiyatına yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 08:10 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:35
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        Benzinin litre fiyatı bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.48 lira yükseldi.

        Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 34.50 liraya, Ankara'da 35.17 liraya, İzmir'de 35.36 liraya, Adana'da 35.65 liraya, Bursa'da 35.25 liraya, Diyarbakır'da 35.85 liraya, Antalya'da ise 35.84 liraya çıktı.

        Bugün motorin fiyatında ise bir değişikliğe gidilmedi.

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