Haberler Enerji Son dakika: Benzin ve motorin fiyatına zam - Benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu? Son dakika: Benzin ve motorin fiyatına zam Son dakika haberi... Benzin ve motorin fiyatlarına bu geceden itibaren zam yapılacak. Benzinin litre fiyatı 16 kuruş, motorine ise 20 kuruş artacak. Akaryakıt fiyatlarındaki artışta dolar kurunda ve brent petrol fiyatlarında yükseliş etkili oldu. Buna göre, İstanbul'da benzinin fiyatı 6,25 liraya çıkarken, dizel fiyatı da yeniden 6 lirayı geçti. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberi Enerji













Benzin ve motorin fiyatları bu gecen itibaren artacak. Benzinin litre fiyatı 16 kuruş, motorine ise 20 kuruş zamlanıyor. Buna göre, Ankara'da ortalama 5,94 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,14 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,81 liradan 6,01 liraya, İzmir'de 5,81 liradan 6,01 liraya çıkacak. Benzinin fiyatı Ankara’da ortalama 6,11 liradan 6,27 liraya, İstanbul’da 6,09 liradan 6,25 liraya, İzmir’de 6,09 liradan 6,25 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarındaki artış, yurt içinde de dolar kurunun yükselmesi, pompa fiyatlarında zammı tetikleyen unsurlar olarak gösteriliyor. Aralık ayında 50 dolar düzeyinde olan brent petrol 60 doları aşarken, uluslararası piyasalarda metrik ton benzinin fiyatı 20 dolar, motorinin fiyatı ise 15 dolar arttı. Son olarak geçen salı günü benzinin litre fiyatı 17, motorinin ise 18 kuruş artmıştı. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ HT İş Yaşam Hatay’dan Beyrut’a deniz otobüsü

Son dakika: Benzin ve motorin fiyatına zam - Benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu?

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