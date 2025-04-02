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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bekçilere ateş açıldı! Gözaltılar var | Son dakika haberleri

        Bekçilere ateş açıldı! Gözaltılar var

        İstanbul Bağcılar'da kimlik kontrolü için 3 kişiye ikazda bulunan bekçilere silahla ateş açıldı. Saldırıda bekçi Uğur Gölçek ağır yaralandı. Olayla ilgili silahı temin edenlerin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 02.04.2025 - 11:19 Güncelleme: 02.04.2025 - 11:31
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        Bekçilere ateş açıldı! Gözaltılar var
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        Bağcılar'da kimlik kontrolü için 3 kişiye ikazda bulunan bekçilere silahla ateş açıldı. Saldırıda bekçi Uğur Gölçek ağır yaralandı. Şüphelilerin polisten kaçtığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 00.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kimlik kontrolü için 3 kişiye uyarıda bulunan bekçilere silahla ateş açarak karşılık verildi.

        Açılan ateşte bekçi Uğur Gölçek, ağır yaralandı. Gölçek, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaralı bekçiyi hastanede ziyaret etti. Saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

        ŞÜPHELİLERİN KAÇIŞI KAMERADA

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 3 şüphelinin sokakta beklediği ve polis ekiplerini gördükleri anda kaçtığı anlar yer alıyor. Öte yandan yaralı bekçinin ambulansla hastaneye kaldırdığı anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre olayla ilgili çalışma başlatan polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı. 2 şüphelinin saldırı sırasında olay yerinde olan, 2 şüphelinin ise silahı temin eden kişi olduğu öğrenildi. 1 şüphelinin de arandığı kaydedildi.

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