Bağcılar'da kimlik kontrolü için 3 kişiye ikazda bulunan bekçilere silahla ateş açıldı. Saldırıda bekçi Uğur Gölçek ağır yaralandı. Şüphelilerin polisten kaçtığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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DHA'nın haberine göre olay, saat 00.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kimlik kontrolü için 3 kişiye uyarıda bulunan bekçilere silahla ateş açarak karşılık verildi.

Açılan ateşte bekçi Uğur Gölçek, ağır yaralandı. Gölçek, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaralı bekçiyi hastanede ziyaret etti. Saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

ŞÜPHELİLERİN KAÇIŞI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 3 şüphelinin sokakta beklediği ve polis ekiplerini gördükleri anda kaçtığı anlar yer alıyor. Öte yandan yaralı bekçinin ambulansla hastaneye kaldırdığı anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre olayla ilgili çalışma başlatan polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı. 2 şüphelinin saldırı sırasında olay yerinde olan, 2 şüphelinin ise silahı temin eden kişi olduğu öğrenildi. 1 şüphelinin de arandığı kaydedildi.