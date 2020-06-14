AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "Kovid-19 salgınıyla mücadele döneminde BDDK olarak 50'ye yakın düzenleme yaptık." dedi.

Akben, "Proaktif düzenleme yaklaşımı, sektörün aktif olarak koordine edilmesi, son derece önem arz eden bir durumdu." diye konuştu.