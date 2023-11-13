Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hayvan otlattıktan sonra eve dönen S.A.S., eşi 51 yaşındaki eşi H.S:'yi yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ön incelemede H.S'nin kafasına sert bir cisimle vurularak ezildiği tespit edildi
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu.
HAREKETSİZ ŞEKİLDE BULUNDU
S.A.S, hayvanlarını otlattıktan sonra Gesi Mahallesi Yüksel Çavuşoğlu Caddesindeki müstakil evine döndüğünde 51 yaşındaki eşi H.S.'nin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HIRSIZLIK İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Yapılan ilk kontrolde H.S.'nin kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken jandarma ekipleri, hırsızlık ihtimali üzerinde duruyor.