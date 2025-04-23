İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Habertürk TV yayınına bağlanarak son durumu aktardı.

REKLAM advertisement1

Yerlikaya şunları söyledi: "6.2 büyüklüğünde önemli bir deprem yaşadık. Tüm kurumlar sahada, arama ve tarama çalışmaları sürüyor. İstanbul'da 112'de tüm kamu kurum kuruluşlarıyla tüm belediyelerle teyitleşme çalışması yapıyoruz. Birimler teyakkuz halinde.

Şu ana kadar yıkık bir bina ihbarı almadık. Binada çatlama var diye ihbarlar var. Süratle o binalara gidip tespitleri yapacağız. Hastanelerde de süreci Sağlık Bakanımız takip ediyor. Artçı sarsıntılarda vatandaşlardan ricamız tedbirli olmamız gerekiyor. Telefonlarda normal hatlardan değil internet tabanlı aramalarımızı yapalım. "

"51 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ"

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda da şunları söyledi: "Marmara Denizi içinde bugün saat 12.49’da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 km derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü.

Silivri açıklarına 24 km uzaklıkta olan deprem başta İstanbul olmak üzere civar illerde de hissedildi. Saat 15.12’ye kadar en büyüğü 5.9 olan 51 artçı deprem kaydedildi.

112 Acil Çağrı Merkezimize şu ana kadar 6 bin 100 ihbar geldi. Bu ihbarların büyük çoğunluğu bilgi almaya yönelikti. Şükürler olsun şu ana kadar can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır.

Deprem sonrası, ilk andan itibaren tüm ekiplerimiz hızla harekete geçti. Şu ana kadar yapılan taramalara göre içinde yerleşim olan bina çökmesi söz konusu değildir. Taramalarımız devam etmektedir. Alt yapı ve enerji hatlarında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızdan ricamız, resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarıdır. Olası artçı sarsıntılara karşı tedbiri elden bırakmayalım. Sosyal medya ve farklı mecralardan yayılan teyitsiz bilgilere lütfen itibar etmeyelim. İstanbul’umuza ve depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem Haberi Görüntüle Uzmanlar depremi yorumladı! Haberi Görüntüle 6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada! Haberi Görüntüle