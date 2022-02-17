Bakan Soylu açıkladı! Sıla Şentürk'ün katili böyle yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can G'nin üzerinde başkasına ait cep telefonu olduğunu ve havalimanına giderken yakalandığını bildirdi.

Soylu, Vilayetler Evi'nde "Medya Temsilcileri ile Göç Toplantısı"nda öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katil zanlısı Hüseyin Can G'nin yakalanmasına ilişkin, "Arkadaşlarımız başarılı bir şekilde başka bir cep telefonu üzerinde olmasına rağmen faili yakaladılar. Kolay bir iş değil bu. Başka birisinin cep telefonu üzerinden hemen tespit ettiler ve onu yakaladılar." bilgisini paylaştı.

Olayın üzüntü verici olduğuna işaret eden Soylu, "Ne olursa olsun bu tip olay olduğu zaman kendi arkadaşlarımıza, karakoldaki arkadaşlarımıza 'barışma yetkisi' vermiyoruz. Aynı zamanda bütün aile içi şiddet, kadına şiddet bu tip meselelerde de bir tek tembihatımız var, 'Sakın kolluk olmadan bir araya gelmeyin" diye konuştu.

Geçen yıl 20'nin üzerinde ölüm olayının erkeğin kadını ikna etmesinin ardından yaşandığını aktaran Soylu, şiddet başladığı andan itibaren şiddetin devam ettiğini, güçlü olanın güçsüz olanı şiddete maruz bıraktığını belirtti.

Soylu, "Hepimizin çocuğu var, hepimiz böyle bir tabloyla karşılaştığımız zaman ciddi şekilde sarsılıyoruz. Biz bunlarla ilgili soruşturma açıyoruz." dedi.

"İşin içerisinde biz olalım, olmayalım bu meseleleri bitirebilmek için bu olayların tamamını irdelemek, analiz etmek, nerede ne yapmak lazım geldiğini ortaya koymak zorundayız." diyen Soylu, sosyologlar alındığını, sosyologlar üzerinden suç analizlerinin çıkartıldığını kaydetti.