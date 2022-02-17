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Nişanlısının kurbanı olan 16 yaşındaki Sıla'nın insanlık dışı bir saldırıyla katledilmesi karşısında tüm Türkiye ağlıyor. Olayla ilgil tepkiler çığ gibi büyüyor.

Vahşi cinayetle ilgili sosyal medya hesabı Twitter'den paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "yüreğimiz yanıyor" ifadelerini kullandı.

ÇELİK: SILA'NIN ACISI TÜRKİYE'NİN ACISI

Sıla'nın hayatına kıyan caninin adalet önünde hak ettiği cezayı alması için süreci yakından takip edeceklerini belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Sıla’nın acısı Türkiye’nin acısıdır… Türkiye’nin yüreği yandı. Caninin adalet önünde hak ettiği cezayı alması için süreci yakından takip edeceğiz.

ALTUN: SILA'NIN HABERİ YÜREĞİMİZİ YAKTI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da zanlının hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi olacaklarını belirterek mesajında şöyle dedi:

zanlının hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi