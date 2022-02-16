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Yine kanımız dondu! 16 yaşındaki çocuğu boğazını keserek öldürdü
Türkiye yine kan donduran bir cinayete tanık oldu. Giresun'da Hüseyin Can Gökçek (21), ailesi tarafından nişanlandırılan S.Ş.'yi (16) bıçakla boğazını keserek öldürdü. Polis ekipleri, kaçan Gökçek'i il dışına çıkmak için gittiği havalimanında yakaladı
Olay, sabah saatlerinde Erikliman köyünde meydana geldi. Babaannesine ait evde kalan S.Ş., bir süre önce ailesinin nişanlandırdığı Hüseyin Can Gökçek ile bilinmeyen nedenle tartıştı.
DHA'nın haberine göre Gökçek, yanında getirdiği bıçakla S.Ş.'nin boğazını kesti. Küçük kız, kanlar içinde kalırken, Gökçek ise evden kaçtı.
Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade edip, yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde S.Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. S.Ş.'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı´nda polis ekiplerince yakalandı. Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen Gökçek'in sorgusu sürüyor.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika: Kan donduran cinayet! 16 yaşındaki çocuk, boğazı kesilerek öldürüldü! - Güncel Haberler/son-dakika-16-yasindaki-cocuk-bogazi-kesilerek-olduruldu-3346998
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