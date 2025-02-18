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        Haberler Ekonomi Emlak Bakan Kurum açıkladı: Yeni sosyal konut projesi geliyor - Emlak Haberleri

        Bakan Kurum açıkladı: Yeni sosyal konut projesi geliyor

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada "Yeni sosyal konut projesi geliyor. 81 ilde bu yıl sonunda başlayacak" ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, dar gelirli vatandaşlara sosyal konut kampanyasının yanı sıra Emlak Konut'un da diğer gelir grupları için yeni bir kampanyayı yarın duyuracağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 11:59 Güncelleme: 18.02.2025 - 12:45
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        Bakan Kurum açıkladı: Yeni sosyal konut projesi geliyor
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'na katıldı.

        Bakan Kurum konuşmasında "Yeni sosyal konut projesi geliyor. 81 ilde bu yıl sonunda başlayacak" ifadelerini kullandı.

        Bakan Kurum, dar gelirli vatandaşlara sosyal konut kampanyasının yanı sıra Emlak Konut'un diğer gelir grupları için yeni bir kampanyayı yarın duyuracağını açıklayarak "Sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konut’umuzla başlatıyoruz. Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz. Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını bu hafta içinde Emlak Konut'umuz duyuracak. Ben tüm bu gayretlerimizin; milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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