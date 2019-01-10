10 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bakan Albayrak’tan bir müjde de zor durumdaki KOBİ’ler için geldi. Albayrak, KOBİ’ler için Türkiye Bankalar Birliği ile 12 bankanın katılacağı bir kredi paketini açıklayacaklarını belirterek, “Hep birlikte el ele vererek daha iyi noktaya gelmesini sağlayacağız” dedi.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın açıklamalarından satır başları;
- Ülkemiz için en iyisini ve en doğru olanı yapmaya çalışıyoruz
- Ekonomide çarkların dönmeye devam etmesi için çalışıyoruz
- 2018 yıl sonu itibariyle bilanço büyüklüğümüz 4 trilyon TL'ye yükseldi
- Tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 4 ile makul seviyede
- Kasım 2018 itibariyle yapılandırılan kredi miktarı 118 milyar TL oldu
- Güçlü özkaynaklarımız ve tecrübemizle, zorlukların üstesinden geleceğiz
- Türkiye büyürse, kazanırsa ve güçlü olursa bizler de büyür kazanır ve güçlü oluruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından önemli satır başları;
Bankalarımızın değerli temsilcileri değerli misafirler hoş geldiniz. Dünya çalışan gazeteciler gününü bir gazeteci yazar babanın oğlu olarak hepinizi tek tek gününüzü kutlayarak başlamak istiyorum. Son dönemde çok güzel adımlar atıldı. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımız, işverenler, esnaf, sanayicimiz için çok güzel paketler açıkladık.
- Dengelenme süreci başarılı şekilde adım adım devam ediyor
- 2018 hedeflerimizi tutturduk, 2019 motivasyonunu da daha yukarı taşıdık
- 10 yıl vadeli tahvil ihracımıza 5 milyar doların üzerinde talep geldi
- İmalatçı ve ihracatçılarımız başta olmak üzere yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan şirketlere finansman desteği başlatıyoruz
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