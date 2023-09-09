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        Haberler Gündem İnanç Son dakika: Ayasofya Camii'nde restorasyon çalışması: Ayasofya ibadete açık mı? Açıklama geldi

        Ayasofya Camii'nde restorasyon çalışması: İbadete açık olacak

        Ayasofya Camisi'nde depreme karşı güçlendirme çalışmaları başladı. Bilim Kurulu himayesinde yapılan çalışmalar kapsamında ikinci etap çalışmaları başladı. Restorasyon çalışmaları sürecinde Ayasofya Camii ibadete açık olacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 10:59 Güncelleme: 09.09.2023 - 11:10
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        Ayasofya Camii'nde restorasyon: İbadete açık
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kapsamlı restorasyon çalışmalarına başladı. İkinci etap restorasyon süresince yapı ibadete ve ziyarete açık olacak.

        Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dönemin en kapsamlı restorasyonuna, oluşturulan Bilim Kurulu himayesinde başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında, İdari Kurul ve Bilim Kurulu oluşturuldu.

        İdari Kurul ile Bilim Kurulu kararları doğrultusunda çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Restorasyon çalışmalarının etap etap yapılacağı öğrenildi. İkinci etap restorasyon çalışmaları sırasında, Ayasofya-i Kebir Camii ibadete ve ziyarete açık olacak.

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        DEPREM GÜVENLİĞİ BELİRLENEREK GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPILACAK

        Caminin ikinci etap çalışmaları kapsamında, bakım ve onarımına devam edilecek. Çalışmalarda, 15 asra dayanan bir mabet olan Ayasofya Kebir Camii'nin tarih içinde çeşitli depremlerden etkilendiği gözönüne alındı.

        Minareler dahil bütün binanın statik ve depremle alakalı performans analizleri uzman mühendisler danışmanlığında ortak çalışılarak yapılıyor. Analizlerin sonuçlarına göre binanın minareler dahil deprem güvenliği belirlenecek ve gerekli güçlendirme çalışmaları yapılacak.

        İLK AŞAMADA DIŞ CEPHEDE BETON HARÇ TEMİZLİĞİ

        Ayasofya'da aşamalı bir şekilde yıllara yayılarak yapılacak restorasyonların ilk aşamasında caminin dış cephelerinde beton harç temizliği yapılacak. Çalışmalar, kurul onaylı restorasyon projeleri doğrultusunda ilerleyecek.

        Tüm beton harçlar temizlendikten sonra bu cephelerde yeniden üç boyutlu taramayla belgeleme yapılması planlanıyor. Minarelerin etrafına güvenli çelik platform üzeri iş iskelesi kurulduktan sonra, statik ve deprem performans analizlerinin sonuçlarına göre, uygulamalara başlanacak.

        CAMİİ'NİN DİJİTAL İKİZİ ELDE EDİLDİ

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa çalışmalarında bugüne kadar, külliye içerisinde bulunan tüm yapılarla parseli çevreleyen bahçe duvarlarını ve külliyenin yakın çevresini kapsayan, bütüncül, yüksek çözünürlükte, ulusal koordinat sisteminde tanımlı nokta bulutu verisi oluşturuldu. Bu sayede Ayasofya Kebir Camii'nin dijital ikizi elde edildi.

        II. Mehmet Türbesi'nin çatısındaki kurşun örtü değiştirildi, dış cephede kimyasal temizlik yapıldı. Türbe yapısı genelinde bulunan mermer saçak kornişleri ile sütun başlıklarında bulunan tahrip olmuş ve eksilmiş kısımların tümlemesi ile aleme altın varak yapıldı. II. Selim Türbesi'nde ise, kaldırılan kurşun örtünün yenilenmesi planlanıyor.

        Restorasyon çalışmaları kapsamında, kubbe dışlık imalatı yenilendi, aleme altın varak yapıldı. Muvakkithanede; iç cephe, kapı ve pencere raspaları ve kimyasal temizlik yapıldı, muhdes malzemeler söküldü. Kurşun çatı örtüsünün yenilenmesi ise devam ediyor. Çalışmalar kapsamında mikro ve hidrolik kireç enjeksiyonu da yapıldı.

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        #Ayasofya Cami
        #ayasofya cami restorasyon
        #son dakika haberi
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