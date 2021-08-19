Dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarında varlık alımlarının ne zaman azaltılacağını ilişkin değerlendirmelerin yer alması sonrası dolar endeksi 93,45'le Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Analistler, ABD 10 yıllık tahvillerinde devam eden alımlar ve dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Küresel piyasalarda artan dolar talebiyle dolar/TL'nin yüzde 1'e yakın değer kazandığına dikkati çeken analistler, buna bağlı olarak yurt içinde altın fiyatlarının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan 1.790 seviyesinin önemli direnç olarak takip edileceğini aktaran analistler, 1.760 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.