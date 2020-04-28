Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelen rakamlarla cevap buluyor. Tüm dünyada etkili olan coronavirüs salgını, piyaslar üzerinde etkili oluyor. Bu süreçte rekor üstüne rekor kıranaltın fiyatları dün kapanışa doğru düşüşe geçti. İşte son gram altın, çeyrek altın verileri: