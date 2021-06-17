Altına Fed şoku

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Altın fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından dün akşam açıklanan faiz kararı ve ekonomik görünüme ilişkin beklenenden şahin öngörüler sonrasında sert düştü. Ons altın gecelik yüzde 2.5 düşerek ocak ayından bu yana en sert inişi kaydetti.

Fed, bilançoyu ne zaman daraltacağına ilişkin herhangi bir planlama sunmasa da tahvil alımlarının azaltılmasına yönelik tartışmanın masada olması, noktasal grafikte 18 üyeden 13'ünün 2023'te iki faiz artışı öngörmesi politika kayması ve medyan politika faizi beklentisinin 0.1'den 0.6'ya yükselmesiyle emtia fiyatları geriledi.

Gümüş 28 doların üzerinden 26.7 dolara kadar gerilerken geçen cuma günü 1900 doları aşan spot altın fiyatı 1802 dolara kadar indi ve 1820 doların üzerindeki 200 günlü hareketli ortalamasının altına düşerken psikolojik sınır olan 1800'de gördüğü dirençten döndü.

Fed kararı sonrası ABD tahvil piyasasında getiri eğrisi yukarı yönlü hareket ederken 1.45'in altındaki 10 yıllıkların faizi 1.65 üzerine çıktı. Kısa vadeli tahvillerdeki yükseliş ise uzun vadeli taraftan daha hızlı gerçekleşti. Fed Başkanı Jerome Powell, tapering için çok çok önceden piyasayla iletişime geçileceğini ve noktasal grafik tahminlerinin önemli olmadığını ifade etse de tahvil faizleri ve dolardaki artış sürüyor.

Dolar endeksi mayıs başından beri ilk kez 92 puanı geçti, dolar/TL de Fed toplantısının ardından 8.60 üzerine fırladı. Kurdaki artış nedeniyle ons altındaki sert düşüş gram altın fiyatına sınırlı yansıdı. Dün 510 TL'nin üzerinde olam gram altın fiyatı 17 Haziran itibarıyla 501 TL'de.