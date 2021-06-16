Fed faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faizleri değiştirmedi ve politika faizini yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit tuttu ve aylık en az 120 milyar dolarlık varlık alım programının süreceği kaydedildi. Komite, aşkın rezervler ve ters repo faiz oranını 5 baz puan artırdı.
Noktasal grafikte Fed üyelerinin 2023 sonuna kadar iki faiz artışı öngörmesi piyasaları etkileyen en önemli faktör oldu. Daha önce 18 üyeden 7'si 2023 yılında faiz artışı beklerken bu kez 13 üyenin aynı dönemde faiz artışının beklemesi dikkat çekti. 2023 yılı için medyan politika faizi beklentisi yüzde 0.1'den yüzde 0.6'ya çıktı.
ABD borsaları karar sonrası düşüşe geçerken, tahvil faizleri yeniden 1.55'in üzerine çıktı.
Dolar karar sonrasında küresel olarak değer kazanırken dolar endeksi 6 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 91 puanın üzerine yükseldi. 8.50 seviyesinde olan dolar/TL de 8.60'ı aştı. Altın fiyatlarında ise yüzde 0.5'lik düşüş geldi.
Fed, uzun vadeli PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi) enflasyonu tahminini yüzde 2'de korurken çekirdek PCE enflasyonu beklentisini 2021 yılı için yüzde 2.2'den yüzde 3'e çekti.
Fed, 2022 ve 2023 için büyüme beklentilerini değiştirmezken 2021 yılı için yüzde 6.5 olan büyüme tahminini yüzde 7 olarak revize etti. İşsizlik beklentileri ise yüzde 3.5'te korundu.
Fed'in karar metninde ekonomik aktivite ve istihdamın güçlendiği belirtilirken enflasyonun geçici faktörlerden kaynaklı yükseldiğinin altı çizildi.
Başkan Powell karar sonrasındaki basın toplantısında, "Enflasyon beklenen daha yüksek ve kalıcı olabilir" dedi.
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