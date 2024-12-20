Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "AK Parti’den kopmadım" ifadesi hakkında "kitleler" olduğunu ifade etti. Davutoğlu, “Eski başbakan olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin sıradan bir vatandaşı olarak, Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, genelkurmay başkanı veya herhangi bir başka kurum kurul çağırırsa kanaatlerimi söyler, elimden gelen her türlü desteği veririm ama tanımlanmış bir görev şeklinde olmaz" dedi.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu KRT'de gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Davutoğlu, "Sırf muhalefetteyim diye sırf yolsuzluklar yayıldı çeteler arttı diye sert muhalefet yaptığım iktidar Türkiye’nin itibarı ile ilgili doğru bir şey yaparsa dimdik ayakta durur onları desteklerim. Yarın devlet işi ile ilgili benden bir destek istense sonuna kadar destek veririm" diye konuştu.

"Ben hayatımı ilkeleriyle yaşamaya çalışmış biriyim. Kimse bu adam ilkesiz yaşadı diyemeyecek. Ben AK Parti kurucusu değilim. Ama sonra girdim başdanışman olarak ve 7.5 yıl çok yoğun bir mücadelenin içinde oldum, Sayın Erdoğan’ın yanından hiç ayrılmadım. Peki ben niye oradaydım? İlkeler sebebiyle. Şimdi ben hala AK Parti’nin ruhunu temsil ediyorum. O ilkelere dönerlerse her getirdikleri yasayı Meclis’te destekleriz yeter ki o ilkelere dönsün. Ben 'AK Parti’den kopmadım' ifadesi için 'AK Partili kitlelerden kopmadım' dedim. Manen AK parti ile beraberim derken de kastettiğim, AK parti o ilkeleri terk etti ama ben terk etmedim diyorum."

"BENDEN DESTEK İSTENİRSE VERİRİM"

Davutoğlu, "Sırf muhalefetteyim diye sırf yolsuzluklar yayıldı çeteler arttı diye sert muhalefet yaptığım iktidar Türkiye’nin itibarı ile ilgili doğru bir şey yaparsa dimdik ayakta durur onları desteklerim. Yarın devlet işi ile ilgili benden bir destek istense sonuna kadar destek veririm" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ayrıca, "Eski başbakan olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin sıradan bir vatandaşı olarak, cumhurbaşkanı, dışişleri bakanı, genelkurmay başkanı veya herhangi bir başka kurum kurul çağırırsa kanaatlerimi söyler, elimden gelen her türlü desteği veririm ama tanımlanmış bir görev şeklinde olmaz" ifadelerini kullandı.