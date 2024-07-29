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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Afyonkarahisar'da otobüs kamyona çarptı: 1 ölü, 38 yaralı

        Afyonkarahisar'da otobüs kamyona çarptı: 1 ölü, 38 yaralı

        Afyonkarahisar'da Ankara'dan Antalya'ya giden yolcu otobüsü, yem yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüs muavini hayatını kaybederken, 38 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 08:48 Güncelleme: 29.07.2024 - 09:24
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        Otobüs kamyona çarptı: 1 ölü, 38 yaralı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile yem yüklü kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

        Ankara'dan Antalya'ya giden Ş.B. (56) idaresindeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Kusura köyü yakınlarında H.B.Y'nin (25) kullandığı yem yüklü kamyona arkadan çarptı.

        Kazada yolcu otobüsünün muavini N.K. (35) hayatını kaybetti, araçtaki 38 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Yapılan incelemenin ardından muavinin cenazesi, morga götürüldü.

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