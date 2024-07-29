REKLAM advertisement1

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz"

Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak.



Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek.



İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak.



Filistinlileri yok edemeyeceksiniz. — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) July 28, 2024

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.