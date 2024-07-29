Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu Hitler gibi olacak
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak" denildi
Giriş: 29.07.2024 - 01:22 Güncelleme: 29.07.2024 - 01:36
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz"
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.
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