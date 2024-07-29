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        Haberler Magazin Defne Samyeli, "Hangisi daha güzel?" dedirtti - Magazin haberleri

        Defne Samyeli, "Hangisi daha güzel?" dedirtti

        Defne Samyeli'nin hayranları coştu... Samyeli'nin gün batımındaki fotoğraflarına bazı hayranları; "Defne mi yoksa gün batımı mı daha güzel? Haydi bakalım fizik sorusu gibi... Cevabı bilin de görelim" şeklinde yorum yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 09:18 Güncelleme: 29.07.2024 - 09:19
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        "Hangisi daha güzel?" dedirtti
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        Defne Samyeli için yaz ayları, bitmek bilmeyen tatil demek.

        Defne Samyeli için yaz ayları, deniz ve güneş demek.

        Defne Samyeli için yaz ayları, güzelliğini daha da fazla gözler önüne sermek demek.

        52 yaşındaki Defne Samyeli, tatilinden paylaştığı yeni fotoğraflarla güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bazı hayranları, sosyal medyadaki yorumlarıyla Samyeli'ye övgüler yağdırdı. Öyle ki aralarından bazıları duygularını; "Yaz bitmesin, Defne şehre dönmesin" şeklinde getirdi. Bazıları ise "Defne mi yoksa gün batımı mı daha güzel? Haydi bakalım fizik sorusu gibi... Çözün de görelim" şeklinde yorum yaptı.

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        #defne samyeli

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