Son dakika haberi 3 kırmızı bültenle aranan suçlu Türkiye'de yakalandı

İsveç tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti, Kara Para Aklama, Doping ve Sahtecilik" suçlarından uluslararası seviyede aranan “Alexander Gustafsson” İstanbul’da, "Kara Para Aklama ve Uyuşturucu" suçlarından uluslararası seviyede aranan "Alexandar Nedevskı" Bodrum'da ve Karadağ tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Üyeliği" suçlarından uluslararası seviyede aranan “Dragan Pavlıcevıc” İstanbul’da yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından Kuyu-13 Operasyonları hakkında açıklama yaptı.

REKLAM

Alexander Gustafsson:

Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Polonya Uyruklu "Aleksander Kawa" isimli sahte kimliği bulunan ve sahte Polonya pasaportuyla ülkemize giriş yaptığı tespit edilen "Alexander Gustafsson" İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yakalandı.

Dragan Pavlıcevıc:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; 23 Temmuz 2024 tarihinde Karadağ adli makamlarınca hakkında İnterpol Kırmızı Bülteni yayınlanan ve 28 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul’un Avcılar ilçesinde yakalanan Dragan Pavlıcevıc’in; Karadağ, Kolombiya, Ekvador, Avustralya ve Hollanda’da suç örgütü üyeleriyle birlikte 1️ ton 5️7️0️ kg kokain sevkiyatı yaptığı ve diğer suç örgütü üyeleriyle birlikte ise yine Ekvador’dan temin ettiği 9️0️0️ kg kokain sevkiyatını gerçekleştirdiği kırmızı bültende belirtildi.