Laurent Lafitte, Bodrum'da: Beni kimse görüntüleyemez

Fanny Ardant ile rol aldığı 2013 yapımlı 'Les Beaux Jours' adlı filmle yıldızı parlayan, ' O Kadın', 'Kimseye Söyleme' ve 'Kızıl Nehirler'de rol alan Fransız oyuncu Laurent Lafitte, bir erkek arkadaşıyla tatil yapmak için Bodrum'u tercih etti.