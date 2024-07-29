Laurent Lafitte, Bodrum'da: Beni kimse görüntüleyemez
Fransız oyuncu Laurent Lafitte, bir erkek arkadaşıyla Bodrum Havalimanı'nda görüntülendi. Fransa'ya dönen Lafitte, gazetecileri fark edince; "Beni kimse görüntüleyemez" diyerek tepki gösterdi
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Fanny Ardant ile rol aldığı 2013 yapımlı 'Les Beaux Jours' adlı filmle yıldızı parlayan, ' O Kadın', 'Kimseye Söyleme' ve 'Kızıl Nehirler'de rol alan Fransız oyuncu Laurent Lafitte, bir erkek arkadaşıyla tatil yapmak için Bodrum'u tercih etti.
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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Laurent Lafitte, Bodrum Havalimanı'nda görüntülendi.
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Fransa'ya dönen Laurent Lafitte, yaklaşık bir hafta yanındaki erkek arkadaşıyla Bodrum'daki bir otelde tatil yaptı.
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Ülkesine geri dönmek için havalimanına giden Laurent Lafitte, basın mensuplarını fark edince tepki gösterdi.
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50 yaşındaki oyuncu; "Beni kimse görüntüleyemez" diyerek sert çıktı. İkili, daha sonra bavullarıyla güvenlikten geçip bilet işlemlerini yaptı.
Laurent Lafitte'nin gergin anları objektiflere böyle yansıdı.