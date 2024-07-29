Genetik mirasın sırları: Bu 5 genetik özellik sadece babadan çocuklarına geçebiliyor!

Genler, hem babadan hem de anneden çocuklara geçen kalıtsal özelliklerdir. Ancak sadece babadan geçebilen bazı özellikler vardır. Yani babanızdan size geçen genetik miras yalnızca göz renginizi veya boyunuzu belirlemekle kalmaz, aynı zamanda sağlığınız, yetenekleriniz ve hatta bazı davranışlarınız üzerinde de etkili olabilir. Haberimizde yapılan araştırmalar sonucunda sadece babadan geçen kalıtsal özelliklerin neler olduğunu ve genlerin nasıl geçtiğini derledik. İşte, detaylar...