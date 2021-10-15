Afganistan'da camiye bombalı saldırı!

Son dakika bilgilerine göre, Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda yaralanan kişilerin olduğu belirtilirken, can kaybına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan geçtiğimiz cuma günü de Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şiilere ait bir camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişi ölmüş, 143 kişi yaralanmıştı.

Camiye düzenlenen bombalı terör saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Associated Press'in (AP) haberinde DEAŞ'ın Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şiilere ait bir camiye düzenlediği terör saldırısında Şii Hazaraları hedef aldığını aktarmıştı.