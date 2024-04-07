Bir haftada dünyaya gelenler, aramızdan ayrılanlar
Dünya nüfusu nereye gidiyor? 221 yıl önce 1 milyar olan dünya nüfusu 8 milyarı geçti. Türkiye'nin nüfusu ise 96 yılda 6.3 kat arttı. Nüfusumuzun artışı, dünya ortalamasından yıllık % 0.044 daha fazla. Son bir haftanın doğum ve ölüm verileriyle birlikte Türkiye ve dünya nüfusuyla ilgili ayrıntılar, Haftanın Portresi'nde
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Dünya nüfusunun yükselmesi, sık sık gündeme geliyor. Bir zaman sonra kaynakların insanoğluna yetersiz kalacağı yönündeki endişeler ise her geçen gün artıyor. Zira; dünyanın nüfusu, 223 yılda 8 kat artarak 8 milyarı geçti.
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Gerek ülkeler, gerekse sivil toplum örgütleri nezdinde düzenlenen konferanslarda konu, masaya yatırılarak, nüfus artışı karşısında alınması gereken önlemler hakkında fikir alışverişinde bulunuluyor.
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Dünyanın en çok nüfusa sahip ülkesi Hindistan olurken, en az nüfusa sahip ülkesi Vatikan...
Hindistan, Vatikan'dan; 2.745.493 kat daha fazla nüfusa sahip.
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DÜNYA NÜFUSUNDA MİLYARLIK ARTIŞ YILLARI
• 1802... 1 milyar
• 1927... 2 milyar (125 Yıl)
• 1961... 3 milyar (34 Yıl)
• 1971... 4 milyar (10 Yıl)
• 1987... 5 milyar (16 Yıl)
• 1999... 6 milyar (12 Yıl)
• 2011... 7 milyar (12 Yıl)
• 2023... 8 milyar (12 Yıl)
* Parantez içindeki yıllar; dünya nüfusuna her 1 milyar kişinin eklendiği yıl aralığını gösteriyor.
Birleşmiş Milletler Nüfus Projeksiyonu'na göre; bundan sonraki 1 milyarlık nüfus artışı şu yıllarda olacak.
• 2037... 9 milyar
• 2058... 10 milyar
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SON 10 YILDA DÜNYA NÜFUSU
• 2014... 7.317.452.112
• 2015… 7.383.240.040
• 2016... 7.469.955.033
• 2017... 7.556.993.443
• 2018... 7.642.651.364
• 2019... 7.724.928.292
• 2020... 7.804.973.773
• 2021... 7.875.265.728
• 2022... 7.941.658.316
• 2023... 8.008.551.995
• 2024... 8.059.531.544 (1 Ocak 2024'ten 6 Nisan 2024, saat 18.00'e kadar)
Son 10 yıldaki nüfus artışı; % 9.44 (Yıllık % 0.94)
(2014 - 2023)
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TÜRKİYE SON 10 YIL NÜFUS
• 2014... 77.695.904
• 2015... 78.741.053
• 2016... 79.814.871
• 2017... 80.810.525
• 2018... 82.003.882
• 2019... 83.154.997
• 2020... 83.614.362
• 2021... 84.680.273
• 2022... 85.279.553
• 2023... 85.372.377
• 2024... 86.156.724 (1 Ocak'tan 6 Nisan, saat 18.00'e kadar)
Son 10 yıldaki nüfus artışı; % 9.88 (Yıllık % 0.98)
(2014 - 2023)
* Türkiye; nüfus açısından dünyada 18'inci sırada yer alıyor.
• Türkiye'nin nüfusu, 1927'deki ilk sayımda; 13.464.564 kişiydi.
Nüfusumuz; 96 yılda 6.3 kat arttı.
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• Son 10 yılda Türkiye'deki nüfus artışı, dünyadaki nüfus artışına oranla; % 0.44 (Yıllık; 0.044) daha fazla.
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SON BİR HAFTADA DÜNYA GENELİ
31 Mart 2024
Saat 14.00
• Kadın… 4.030.375.364
• Erkek… 4.069.721.886
Saat 18.00
• Doğum… 109.114
• Ölüm… 52.110
1 Nisan 2024
Saat: 14.00
• Kadın… 4.030.467.365
• Erkek… 4.069.833.891
Saat: 18.00
• Doğum… 132.118
• Ölüm… 78.451
2 Nisan 2024
Saat: 14.00
• Kadın… 4.030.545.617
• Erkek… 4.069.933.893
Saat: 18.00
• Doğum… 111.425
• Ölüm… 98.777
3 Nisan 2024
Saat: 14.00
• Kadın… 4.030.626.873
• Erkek… 4.070.032.149
Saat: 18.00
• Doğum… 83.908
• Ölüm… 42.079
4 Nisan 2024
Saat: 14.00
• Kadın… 4.030.727.454
• Erkek… 4.070.133.645
Saat: 18.00
• Doğum… 220.226
• Ölüm… 99.822
5 Nisan 2024
Saat: 14.00
• Kadın… 4030.826.961
• Erkek… 4.070.234.166
Saat: 18.00
• Doğum… 172.209
• Ölüm… 78.052
6 Nisan 2024
Saat: 14.00
• Kadın… 4.030.924.644
• Erkek… 4.070.332.746
Saat: 18.00
• Doğum… 166.756
• Ölüm… 75.612
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SON BİR HAFTADA TÜRKİYE
31 Mart 2024
Saat: 14.00
• Kadın… 42.999.137
• Erkek… 43.147.999
Saat: 18.00
• Doğum… 1.203
• Ölüm… 963
1 Nisan 2024
Saat: 14.00
• Kadın… 43.000.099
• Erkek… 43.149.002
Saat: 18.00
• Doğum… 1.201
• Ölüm… 752
2 Nisan 2024
Saat: 14.00
• Kadın… 43.001.100
• Erkek… 43.149.660
Saat: 18.00
• Doğum… 2.012
• Ölüm… 851
3 Nisan 2024
Saat: 14.00
• Kadın… 43.002.301
• Erkek… 43.150.642
Saat: 18.00
• Doğum… 1.507
• Ölüm… 573
4 Nisan 2024
Saat: 14.00
• Kadın…. 43.002.898
• Erkek… 43.151.241
Saat: 18.00
• Doğum… 1.966
• Ölüm… 747
5 Nisan 2024
Saat: 14.00
• Kadın… 43.003.841
• Erkek… 43.150.841
Saat: 18.00
• Doğum… 1.535
• Ölüm… 584
6 Nisan 2024
Saat: 14.00
• Kadın… 43.004.084
• Erkek… 43.152.431
Saat: 18.00
• Doğum… 1.496
• Ölüm… 569
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HANGİ KITADA KAÇ KİŞİ YAŞIYOR?
• ASYA... 4.768.085.833
• AFRİKA... 1.484.740.507
• AVRUPA... 717.435.963
• KUZEY AMERİKA... 602.387.572
• GÜNEY AMERİKA... 441.803.711
• OKYANUSYA... 45.077.958
TOPLAM... 8.059.531.544
* 6 Nisan 2024, saat 18.00 itibarıyla...
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EN KALABALIK 10 ÜLKE
• HİNDİSTAN… 1.438.638.722
• ÇİN HALK CUMHURİYETİ… 1.425.327.839
• AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ... 341.387.172
• ENDONEZYA… 279.268.930
• PAKİSTAN… 244.081.841
• NİJERYA… 227.862.518
• BREZİLYA… 217.355.508
• BANGLADEŞ… 174.289.171
• RUSYA… 144.068.990
• MEKSİKA… 129.169.685
* 6 Nisan 2024, saat 18.00 itibarıyla...
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EN TEHNA 10 ÜLKE
• TAVALU... 11.458
• WALLIS VE FUTUNA ADALARI... 44.454
• SAINT BARTHELEMY... 11.014
• SAINT PIERRE VE MIQUELON... 5.821
• SAINT HELENA ASCENSION VE TRISTAN DA CUNHA... 5.266
• MONTSERRAT... 4.377
• FALKLAND ADALARI... 3.799
• NIUE... 1.934
• TOKELAU... 1.910
• VATİKAN... 524
* 6 Nisan 2024, saat 18.00 itibarıyla...
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