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        Haberler Gündem Güncel Betül Gürbüz'ün öldüğü motosiklet kazasında iddianame hazırlandı! - Son dakika haberi

        Betül'ün öldüğü motosiklet kazasında iddianame hazırlandı!

        İstanbul Bakırköy'de 25 yaşındaki Betül Gürbüz, motosikletin kamyona çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Feci kazayla ilgili motosikleti kullanan Serkan A. hakkında iddianame hazırlandı. Açılan davada sürücü hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda da sanığın dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışlarıyla asli kusurlu bulunduğu kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 13:20 Güncelleme: 07.04.2024 - 13:20
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        Betül'ün öldüğü motosiklet kazasında iddianame hazırlandı!
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        İstanbul'da Betül Gürbüz'ün öldüğü kazada motosiklet sürücüsüne 6 yıla kadar hapis istemi

        AA'da yer alan habere göre Bakırköy'de motosikletine aldığı Betül Gürbüz'ün trafik kazası sonucu ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sürücü hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

        ANİ VE KONTROLSÜZ MANEVRA DETAYI

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Ekim 2023'te sanık Serkan A.'nın kullandığı motosikletin D-100 kara yolunun Zeytinburnu istikametinde seyir halindeyken kavşağa geldiği sırada sağa doğru ani ve kontrolsüz manevra yaptığı belirtildi.

        Bu esnada sağ şeritte ilerleyen E.D. idaresindeki kamyonla motosikletin çarpıştığı aktarılan iddianamede, olayda motosiklette bulunan Betül Gürbüz'ün hayatını kaybettiği ifade edildi.

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        İddianamede ifadesine yer verilen sanık Serkan A., mahalleden tanıdığı maktulü Bakırköy'e bırakmak için motosikletle yola çıktıklarını anlattı.

        Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarında sağa dönmek için sinyal verdiğini ve kontrollü şekilde sağ şeride geçtiğini savunan Serkan A., "Sağ şeritten Bakırköy ilçesine döneceğim köşede metrobüsten inen insanlar karşıdan karşıya geçtiği için yayaları beklemek için bir miktar yavaşladım. Ben yavaşlayınca sağ şeritte bulunan beton mikseri kullandığım motosikletin sağ arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savruldum. Motosiklette benim arkamda oturan Betül Gürbüz'le birlikte yaralandık. Betül Gürbüz kaldırıldığı hastanede vefat etmiş. Her ne kadar yaşanan olayda benim kusurum olduğu iddia edilse de kusurlu olduğumu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

        MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ASLİ KUSURLU BULUNDU

        İddianamede, motosikletin sol şeritteyken sağ şeritte giden kamyonun arkasından gelerek, kamyona yakın mesafeden geçip yolun sağına ani ve kontrolsüz manevra yapmasıyla kazanın gerçekleştiğine vurgu yapıldı.

        Kazanın oluş şekli dikkate alındığında kamyon sürücüsü E.D'nin kazaya etken hatalı tutum ve davranışının bulunmadığı aktarılan iddianamede, sanık Serkan A.'nın dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışlarıyla asli kusurlu bulunduğu kaydedildi. Bu nedenle sanık hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi.

        Fotoğraflar: İHA

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