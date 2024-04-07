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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İtalya'dan Icardi için flaş transfer iddiası! - Son dakika Galatasaray haberi - Galatasaray Haberleri

        İtalya'dan Icardi için flaş transfer iddiası!

        Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı takımdan ayrılıp İtalya'ya dönmek istediği iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2024 - 11:01 Güncelleme: 07.04.2024 - 11:01
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        • 1

          Süper Lig’de 31 hafta sonunda takipçisi Fenerbahçe’nin iki puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.

        • 2

          İtalyan basını, kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen ve geçen sezon kazanılan şampiyonlukta kilit rol oynayan Mauro Icardi’nin takımdan ayrılarak, İtalya’ya dönmek istediğini öne sürdü.

        • 3

          Ünlü gazeteci Matteo Moretto’nun aktardığı bilgiye göre Arjantinli golcü yeniden Serie A’da forma giymek istiyor.

        • 4

          31 yaşındaki forvetin İtalya'ya dönmek için çeşitli bağlantılar kurduğu ancak İtalyan devleri Inter, Milan ve Juventus'un şu an için Icardi ile ilgilenmediği belirtildi.

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          WANDA NARA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

          Icardi’nin eşi ve menajeri Wanda Nara’nın geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Juventus armalı bir kıyafetle poz vermesi de İtalya’ya dönüş arzusunun bir sinyali olarak nitelendirildi.

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          Mauro Icardi, kariyerinin ilk dönemlerinde İtalya'da sergilediği performansla yıldızını parlatmıştı.

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          Tangocu, Inter ve Sampdoria formalarıyla 219 lig maçında 121 gol atarak iki kez gol krallığı sevinci yaşadı.

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          Galatasaray, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Icardi için PSG'ye sezon başında 10 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

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          Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 39 maçta 24 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

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