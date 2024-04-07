Meksika Başkanlık Sarayı'ndaki 19 kediye sonsuza dek yiyecek ve bakım garantisi

"Sabit varlıklar" terimi genellikle binalar ve mobilyalar için geçerlidir, ancak López Obrador hükümeti bunu kedilere uygulayarak ülkenin hazinesini, Ekim ayında görevden ayrıldıktan sonra bile hayatlarının geri kalanında onlara yiyecek verme ve bakım zorunluluğu getirdi.