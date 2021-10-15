Dışişleri'nden Afganistan'daki saldırılara kınama!

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Son dakika bilgilerine göre, Dışişleri Bakanlığı tarafından Afganistan'da camiye düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin "Afganistan'da son dönemde özellikle camileri hedef alan insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir camide bugün (15 Ekim) Cuma Namazı esnasında gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

Afganistan’da son dönemde özellikle camileri hedef alan bu insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Afgan halkına en içten taziyelerimizi iletiyoruz."