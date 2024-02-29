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        Haberler Yaşam İstanbul'un nikah salonları 29 Şubat nedeniyle boş kaldı! - Haberler

        İstanbul'un 12 ilçesinin nikah salonu 29 Şubat nedeniyle boş kaldı

        Her 4 yılda bir kez denk gelen 29 Şubat'ta evlenmeyi tercih etmeyenler nedeniyle İstanbul 12 ilçesinin evlendirme dairesi boş kaldı. Kalan 27 ilçede sadece 168 çift nikah masasına oturacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 12:49 Güncelleme: 29.02.2024 - 12:49
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        • 1

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılında 106 bin 588 kişinin nikah masasına oturduğu İstanbul, 29 Şubat'ın takvim durumundan etkilendi.

        • 2

          Sevgililer Günü veya 12.12.22 gibi rakamların birbirine denk geldiği sembolik günlerde nikah başvuruları sayısı artarken her 4 senede bir kez denk gelen, artık yıl olarak anılan 29 Şubat gününe ilgi oldukça düşük kaldı.

        • 3

          İstanbul'da evlilik yıl dönümü kutlamalarına önem veren çiftler, bu günü tercih etmedi.

        • 4

          AA muhabirinin evlendirme dairelerinden edindiği bilgilere göre, kentin 39 ilçesinden Adalar, Ataşehir, Bağcılar, Bakırköy, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Sarıyer, Sultangazi, Şile, Şişli ve Ümraniye'de 29 Şubat'ta kimse dünya evine girmeyecek.

        • 5

          Avcılar ve Kadıköy'de de yalnızca birer çift evlenme başvurusunda bulunurken Büyükçekmece, Eyüpsultan, Silivri ve Maltepe'de ikişer çift, evlilik yolunda adım atacak.

        • 6

          Beşiktaş, Bayrampaşa ve Beylikdüzü'nde üçer çift, Esenler'de 4, Kartal ve Gaziosmanpaşa'da 5 çift nikah masasına oturacak.

        • 7

          Beyoğlu, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Sancaktepe'de altışar çift 29 Şubat'ta evlenmeyi tercih ederken, Başakşehir, Pendik ve Üsküdar evlendirme dairelerinde yedişer çiftin nikahı kıyılacak.

        • 8

          İstanbul'un en eski ilçelerinden Fatih'te 8 çift 'evet' diyecek, Kağıthane ve Tuzla'da dokuzar, Bahçelievler, Güngören ve Sultanbeyli'de onar çiftin nikah akdi yapılacak.

        • 9

          Bugünün rekor nikahları ise Zeytinburnu ve Esenyurt ilçelerinde kıyılacak. Zeytinburnu'nda 6'sı Türk 14 çift, Esenyurt'ta ise 20 çift nikah masasına oturmak için işlemlerini yaptırdı.

        • 10

          *Haberin görselleri Shutterstock ve AA tarafından servis edilmiştir.

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