İstanbul'un 12 ilçesinin nikah salonu 29 Şubat nedeniyle boş kaldı
Her 4 yılda bir kez denk gelen 29 Şubat'ta evlenmeyi tercih etmeyenler nedeniyle İstanbul 12 ilçesinin evlendirme dairesi boş kaldı. Kalan 27 ilçede sadece 168 çift nikah masasına oturacak
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılında 106 bin 588 kişinin nikah masasına oturduğu İstanbul, 29 Şubat'ın takvim durumundan etkilendi.
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Sevgililer Günü veya 12.12.22 gibi rakamların birbirine denk geldiği sembolik günlerde nikah başvuruları sayısı artarken her 4 senede bir kez denk gelen, artık yıl olarak anılan 29 Şubat gününe ilgi oldukça düşük kaldı.
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İstanbul'da evlilik yıl dönümü kutlamalarına önem veren çiftler, bu günü tercih etmedi.
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AA muhabirinin evlendirme dairelerinden edindiği bilgilere göre, kentin 39 ilçesinden Adalar, Ataşehir, Bağcılar, Bakırköy, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Sarıyer, Sultangazi, Şile, Şişli ve Ümraniye'de 29 Şubat'ta kimse dünya evine girmeyecek.
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Avcılar ve Kadıköy'de de yalnızca birer çift evlenme başvurusunda bulunurken Büyükçekmece, Eyüpsultan, Silivri ve Maltepe'de ikişer çift, evlilik yolunda adım atacak.
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Beşiktaş, Bayrampaşa ve Beylikdüzü'nde üçer çift, Esenler'de 4, Kartal ve Gaziosmanpaşa'da 5 çift nikah masasına oturacak.
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Beyoğlu, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Sancaktepe'de altışar çift 29 Şubat'ta evlenmeyi tercih ederken, Başakşehir, Pendik ve Üsküdar evlendirme dairelerinde yedişer çiftin nikahı kıyılacak.
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İstanbul'un en eski ilçelerinden Fatih'te 8 çift 'evet' diyecek, Kağıthane ve Tuzla'da dokuzar, Bahçelievler, Güngören ve Sultanbeyli'de onar çiftin nikah akdi yapılacak.
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Bugünün rekor nikahları ise Zeytinburnu ve Esenyurt ilçelerinde kıyılacak. Zeytinburnu'nda 6'sı Türk 14 çift, Esenyurt'ta ise 20 çift nikah masasına oturmak için işlemlerini yaptırdı.
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