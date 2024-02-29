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        Haberler Ekonomi Borsa Financial Times yazdı! Teknoloji endeksi dünyanın gündeminde: Borsa İstanbul'da 'tech mania' - Borsa Haberleri

        Teknoloji endeksi dünyanın gündeminde: Borsa İstanbul'da 'tech mania'

        BIST Teknoloji endeksinin 2024'teki yüksek performansı dünya basınının da ilgisini çekti. Financial Times, Türk hisse senedi piyasasının yüzde 20 ile 2024'te dünya genelinde dolar bazında en çok getiri sağlayan piyasa olduğuna dikkat çekti. Söz konusu haberde yükselişte teknoloji çılgınlığının (tech mania) etkili olduğu ve bu alandaki getirinin yüzde 61'i bulduğu ifade edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 12:13 Güncelleme: 29.02.2024 - 12:49
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        Borsa İstanbul'da 'tech mania'
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        Borsa İstanbul Teknoloji Endeksi’nin 2024’e damga vuran yükselişi dünya basınının da ilgisini çekmeye başladı.

        BIST Teknoloji Nvidia ile yarışıyor
        BIST Teknoloji Nvidia ile yarışıyor Haberi Görüntüle

        Son olarak dünyanın en saygın ekonomi yayınlarından Financial Times’ın “Türk hisselerinin teknoloji çılgınlığının (tech mania) etkisindeki dünya lideri rallisi” başlıklı haberinde yerli yatırımcıların enflasyondan kaçmak için hisselere yöneldiği belirtildi.

        Financial Times haberde 2024'te dolar bazında en çok getiri sağlayan ülke endekslerini paylaştı:

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        Borsa İstanbul TÜM endeksinin dolar bazında bu yıl yüzde 20 yükseldiği bilgisi paylaşılan haberde “Yükselişte başı yüzde 61 çıkan teknoloji sektörü çekti. Türkiye’deki yükseliş MSCI Dünya endeksleri arasındaki en yüksek getiri oldu. Yükselen enflasyonun tüketicilerin birikimini eritmesi ve kurumsal yatırımcıların dünyayı etkisi altına alan teknoloji tutkusundan yararlanmak istemesi hisselerdeki yükselişin ana nedeni oldu. Geçen haziran ayında ekonomik politikalarda başlayan değişim süratle devam ederken yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılar Türk hisse senedi piyasasına yöneliyor” denildi.

        Financial Times haberinde BIST Teknoloji ve Bist Tüm endeksinin dolar bazındaki getiri grafiğine yer verildi:

        Haberde görüşlerine yer verilen Ünlü & Co. Direktörü Tunç Yıldırım yatırımcıların teknoloji odaklı büyük Türk fonlarına 233 milyon dolar yatırım yaptığını ifade etti. Borsa İstanbul’da yer alan teknoloji şirketlerinin önemli bir bölümünün küçük ve orta büyüklükte piyasa değerine sahip olması sebebiyle teknoloji fonlarına sermaye akışının normalden büyük etkisinin olduğunu belirtti.

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