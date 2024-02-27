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California merkezli çip üreticisi Nvidia, son dönemde ulaştığı piyasa değeri ve hisselerindeki yükseliş sayesinde sadece yatırımcıların değil tüm dünyanın ilgi odağı oldu. Nvidia hisselerindeki ralli küresel borsaları etkileyen bir güce dönüştü.

Son olarak geçen hafta açıklanan mali sonuçlara göre Nvidia'nın geliri, 28 Ocak'ta sona eren 3 aylık dönemde 22.1 milyar dolarla piyasa beklentilerini aşarken rekor kaydetti. Şirketin net kârı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 769 artarak 12.29 milyar dolara yükseldi.

Yapay zekanın giderek yaygınlaşması ve robotikten otonom araçlara kadar geniş bir yelpazede güçlü bilgisayarlara artan talep Nvidia hisselerinde halihazırda yükselişe yol açıyordu. Ancak beklentinin üzerinde gelen mali sonuçlar ise hisselerdeki yükselişi hızlandırdı.

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BU YIL YÜZDE 64 YÜKSELDİ Çip devinin hisseleri 2024 genelinde şu ana kadar yüzde 64.2 değer kazandı. Nvidia'nın piyasa değeri de bu süreçte 754 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 977 milyar dolara çıktı. Böylece Nvidia Microsoft ve Apple'ın ardından ABD'nin en değerli 3. şirketi konumuna yükseldi. 26 ŞUBAT KAPANIŞ İTİBARIYLA ABD'NİN EN DEĞERLİ 10 ŞİRKETİ: Sıra Şirket Piyasa değeri (milyar $) 1 Microsoft 3028 2 Apple 2797 3 Nividia 1977 4 Amazon 1814 5 Alphabet (Google) 1717 6 Meta (Facebook) 1228 7 Berkshire Hathaway 885 8 Eli Lilly 733 9 Tesla 635 10 Broadcom 613 YÜZDE 300'Ü AŞAN YÜKSELİŞ VAR ABD'de Nvidia öncülüğünde teknoloji şirketleri 2024'te yatırımcılarının yüzünü güldürürken Borsa İstanbul'da da benzer bir trend göze çarptı. BIST Teknoloji endeksi 26 Şubat kapanış itibarıyla 2024'te yüzde 65.86 yükseldi. 34 şirketin bulunduğu endekste bu yıl 1 halka arz oldu. Hisseleri 13 Şubat'ta Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Pasifik Donanım şu ana kadar yüzde 46.2'lik yükseliş kaydetti. 2024 performanslarına bakıldığında en hızlı yükselişe ise bu yıl yüzde 330.82 ile Fonet imza attı. Fonet'i yüzde 245.3 ile Kafein Yazılım ve yüzde 209.83'lük yükselişle Reeder takip etti. BIST TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN 26 ŞUBAT İTİBARIYLA 2024 PERFORMANSI Şirket 2024 yükseliş Piyasa değeri (milyar TL) Fonet Bilgi 330,82% 3,95 Kafein Yazılım 245,30% 3,99 Reeder Teknoloji 209,83% 63,46 Papilon Savunma 184,11% 5,19 Matriks Bilgi 153,79% 5,06 Escort 147,43% 5,05 Ard Grup 136,39% 10,48 Plastikkart 118,07% 1,59 Mobiltel İletişim Hizmetleri 116,35% 8,14 Kron Tel. Hiz. A.Ş. 115,91% 2,44 Mia Teknoloji 113,57% 38,09 Smartiks Yazılım 112,41% 1,94 Netaş Telekom 109,28% 5,60 İndeks Bilgisayar Sistemleri 97,65% 18,52 Datagate 97,34% 1,40 Alcatel Lucent 95,94% 5,79 E-Data Teknoloji 84,50% 4,63 Despec 77,19% 1,16 VBT Yazılım 70,23% 5,20 Link Bilgisayar 68,34% 3,87 Arena Bil. San. Ve Tic. A.Ş. 66,24% 5,24 Ingram Micro Bilisim 64,59% 8,83 Obase Bilgisayar ve Danışmanlık 62,30% 2,88 Manas Enerji Yönetimi San. 59,69% 0,94 Aztek Teknoloji Ürünleri 57,49% 16,05 SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri 53,73% 24,19 Karel 51,59% 14,18 Logo Yaz. San. Ve Tic. A.Ş. 51,45% 11,20 Aselsan 47,84% 303,24 Pasifik Donanım ve Yazılım** 46,20% 12,13 Forte Bilgi İletişim 40,80% 6,23 Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik 39,45% 12,76 Hitit Bilgisayar Hizmetleri 31,52% 9,55 Penta Teknoloji 21,96% 8,63 BIST Teknoloji 65,86% 631,60 **Pasifik hisseleri 13 Şubat'ta işlem görmeye başladı TOPLAM PİYASA DEĞERİ 631.6 MİLYAR TL Endeksteki yükselişe önemli bir katkı da endeksin piyasa değeri bakımından en büyük şirketi olan Aselsan'dan geldi. Aselsan 2024 genelinde yüzde 47.84 değer kazanarak 303.24 milyar liralık piyasa değerine ulaştı. BIST Teknoloji şirketlerinin de 26 Şubat itibarıyla toplam piyasa değeri 631.6 milyar TL oldu. Bu rakam yaklaşık 20.3 milyar dolar ediyor. Dolayısıyla BIST Teknoloji şirketleri performans olarak Nvidia ile yarışır durumda olsa da çip devi Borsa İstanbul'daki 34 şirketi piyasa değeri olarak 97'ye katlıyor. ARTIŞIN NEDENİ NE? Nvidia hisselerinin yüksek performansının açıklaması bariz iken BIST Teknoloji hisselerini neyin yükselttiği konusunda kesin bir neden verilemiyor. Konuyla ilgili HABERTÜRK'e değerlendirmede bulunan analistler dünya genelindeki teknoloji hisselerinde yaşanan rüzgarın Borsa İstanbul'u da etkilediğini belirtti. Yaşanan yükselişlerin mali sonuçlar ve beklentilerle açıklanamayacağını vurgulayan analistler özellikle küçük yatırımcının hızlı ve yüksek kâr beklentisiyle bu hisselere yöneldiğine dikkat çekti.