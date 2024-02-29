Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki Beşiktaş - Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligin 28. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
YARIN
Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor: Burak Şeker
2 MART CUMARTESİ
MKE Ankaragücü-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor: Burak Pakkan
Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
3 MART PAZAR
RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ümit Öztürk
Beşiktaş-Galatasaray: Halil Umut Meler
4 MART PAZARTESİ
Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan
Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu