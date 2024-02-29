Anant Ambani - Radhina Merchant çiftinin düğün öncesi kutlamaları gündem oldu
Hint milyarder iş insanı Mukesh Ambani'nin oğlu Anant Ambani ile nişanlısı Radhina Merchant, 12 Temmuz'da evlenecek. Düğünden aylar önce, çift için dünyanın en ünlü isimlerin katılacağı ve üç gün sürecek bir ön kutlama düzenlenecek. Kutlamanın görkemi, gündem oldu
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Dünyanın en zengin insanlarından Hint iş insanı Mukesh Ambani'nin oğlu Anant Ambani, nişanlısı Radhika Merchant ile evlenmeye hazırlanıyor.
12 Temmuz'da evlenecek olan Anant Ambani ile Radhika Merchant'in düğününün öncesinde masalları aratmayacak bir ön kutlama programı yapıldı. 1 Mart'ta başlayacak olan kutlamalar, 3 gün sürecek.
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Anant Ambani ile Radhika Merchant'in düğünden önce düzenlenen kutlama partisine dünyanın önde gelen kraliyet ailesi üyeleri, iş insanları, sanat dünyasının ünlüleri ve Hindistan sinemasının yıldızları katılacak.
Eğlencenin konukları arasında; Mark Zuckerberg, Bill Gates, Hillary Clinton, Bhutan kraliyet ailesi ve ünlü şarkıcı Beyonce da yer alıyor.
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BAVUL SAYISINA KISITLAMA
Bütün bu ünlü konuklar, parti için Hindistan'ın Jammanagar kentinde buluşacak. Bu esnada eğlenceye; Rihanna ile Hindistan'ın ünlü şarkıcılarından Diljit Dosanish de şarkılarıyla renk katacak.
Konuklar üç günlük partinin yapılacağı kente tarifeli uçak seferleri ya da feribotla ulaşacaklar. Ayrıca eğlenceye davet edilen konuklara çift başına üç bavuldan fazlasını getirmemeleri de söylendi.
Partiye davetli olan bir konuk, hafta sonu boyunca özel çamaşır yıkama birimini kullanacak. Ayrıca konuklar hızlı ütüleme servisinden de faydalanacak.
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KUTLAMALAR İÇİN 2 BİN 500 ÇEŞİT MENÜ
Konukların yiyecekleri ise ayrı şölen... Kentteki lüks bir otel, partinin konukları için sadece Hindistan değil; Japon, Meksika ve Tayvan mutfağı da dâhil dünyanın çeşitli bölgelerinden bir seçki hazırladı. Hindistan basınına göre; kutlamanın süreceği 3 gün boyunca toplamda yaklaşık 2 bin 500 çeşit menü konukların beğenisine sunulacak.
Kahvaltı için konuklar, 75 seçenek içinden beğendiklerini seçecek. Öğle yemeği için 225, akşam yemeği için ise 275 çeşit yemek hazırlanacak.
Gece yarısından sonrası için düşünülen özel yemek için ise 85 çeşit sunulacak.
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9 SAYFALIK KIYAFET KİTAPÇIĞI HAZIRLANDI
Bu kutlama ilgili daha çarpıcı olan başka bir ayrıntı ise kıyafetler... Konuklar için dikkate almaları gereken 9 sayfalık bir giyim kuralları listesi hazırladı. İlk günkü kokteyl parti için konuklarına bu ortama uygun giysiler içinde olmak zorunda.
Kutlamaların ikinci günü ilk olarak bir hayvan barınağına ziyaret var... Orada günlük rahat kıyafetler giyilmesi gerekiyor. Aynı günün sonunda Mela Rogue Festivali yer alıyor. Buna uyum sağlamak için konuklardan da göz kamaştırıcı kıyafetler giymeleri istendi.
Üçüncü gün bölgede yerel bir gezinti planı yapıldı. Genç çiftin yayımladığı giyim kuralları listesine göre; konuklardan günlük şık giysiler giymeleri bekleniyor.
Akşamki eğlencede ise herkesin Hindistan'ın yerel renklerini ve çizgilerini yansıtan giysiler içinde olması istendi.
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SU GİBİ PARA AKITIYOR
Öte yandan 29 yaşındaki gelin Radhika Merchant de milyarder bir babanın kızı... Özel bir sağlık firmasının CEO'su olan Shri Viren'in kızı olan Radhika ile evleneceği 28 yaşındaki Anant Ambani çocukluk yıllarından beri birbirlerini tanıyorlar.
Damadın milyarder babası Mukesh Ambani, doğal olarak bu üç günlük parti için kelimenin tam anlamıyla kesenin ağzını ardına kadar açtı. 2018'de kızının düğünü için 100 milyon dolar harcayan Ambani en küçük oğlu Anant için de belli ki bundan daha fazla harcama yapacak.
Fotoğraflar: AP, Mega, Reuters, İHA
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