Ankara'da kaldırımda yürüyen öğretmen Ekin Sert (31) ve üniversite öğrencisi Umut Can'a (24) otomobiliyle çarparak ölümlerine yol açan Mehmet Can Dandin'in (25), hız sınırı 50 kilometre olan yolda 112 kilometre ile gittiği ve kavşakta ışık ihlali yaptığı ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre tutuklanan sürücüde alkol veya uyuşturucu olup olmadığı ise kan testi ile belirlenecek. Kazada ölen Ekin Sert'in öğretmen eşi Gözde Sert (28), "Bu bir cinayet" dedi.

Etimesgut ilçesi 1'inci TBMM Caddesi'nde, 25 Şubat akşam saatlerinde meydana gelen kazada; sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımda yürüyen öğretmen Ekin Sert ve üniversite öğrencisi Umut Can'a çarptı. Sürücü kaçarken, hastaneye kaldırılan Sert ve Can, hayatını kaybetti.

Ekin Sert

Sürücü Mehmet Can Dandin ile yanında bulunan 3 kişi, polisin çalışmasıyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Can Dandin, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklanırken, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Sürücü Mehmet Can Dandin'in, kazadan hemen önce bölgedeki bir kavşakta trafiğe tehlikeye sokarak otomobille kırmızı ışıkta geçiş yaparken cep telefonuna yansıyan görüntüsü ortaya çıktı.