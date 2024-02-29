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Ankara'da kaldırımda yürüyen öğretmen Ekin Sert (31) ve üniversite öğrencisi Umut Can'a (24) otomobiliyle çarparak ölümlerine yol açan Mehmet Can Dandin'in (25), hız sınırı 50 kilometre olan yolda 112 kilometre ile gittiği ve kavşakta ışık ihlali yaptığı ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre tutuklanan sürücüde alkol veya uyuşturucu olup olmadığı ise kan testi ile belirlenecek. Kazada ölen Ekin Sert'in öğretmen eşi Gözde Sert (28), "Bu bir cinayet" dedi.

Ekin Sert ve eşi Gözde Sert HIZ SINIRINI İKİ KATTAN FAZLA AŞTI Etimesgut ilçesi 1'inci TBMM Caddesi'nde, 25 Şubat akşam saatlerinde meydana gelen kazada; sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımda yürüyen öğretmen Ekin Sert ve üniversite öğrencisi Umut Can'a çarptı. Sürücü kaçarken, hastaneye kaldırılan Sert ve Can, hayatını kaybetti. REKLAM

Ekin Sert Sürücü Mehmet Can Dandin ile yanında bulunan 3 kişi, polisin çalışmasıyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Can Dandin, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklanırken, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Sürücü Mehmet Can Dandin'in, kazadan hemen önce bölgedeki bir kavşakta trafiğe tehlikeye sokarak otomobille kırmızı ışıkta geçiş yaparken cep telefonuna yansıyan görüntüsü ortaya çıktı.

Ayrıca hız sınırı 50 kilometre olan kaza yerindeki yolda 112 kilometre hızla gittiği belirlendi. Kaza sırasında alkol veya uyuşturucu alıp almadığının belirlenmesi için sürücüden alınan kan örneği de test için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"KAZA DEĞİL CİNAYET" Kazada ölen Ekin Sert'in kendisi gibi matematik öğretmeni olan 1,5 yıllık eşi Gözde Sert, eşinin kaza akşamı yürüyüş için dışarıya çıktığını söyleyerek, "Eşim inanılmaz dikkatli bir adam olduğu için kaldırımdan başka yerde yürürsem bana sıkıntı yapar. O kadar dikkat eden bir insandı, kesinlikle yeşil ışık yanmadan karşıdan karşıya geçmeyen bir insandı. Çarpan araç kırmızı ışıkta geçmiş, drift atmışlar gördüğüm kadarıyla. Eşime sol tarafından vurmuş. Bu bir kaza değil. Öyle olsa bırakıp gitmez, ambulansı arardı, yardımcı olurdu. Bu cinayet. Benim eşim cinayetten öldürüldü. Bu ölüm değil öldürülmek; ölüm bu şekilde olmaz" dedi.

Üniversiteli Umut Can Polis raporuna göre araçta alkol şişeleri olduğunu söyleyen Gözde Sert, "Sürücü ve yanındakiler hepsi aynı cezayı almalı. Kazadan sonra uzlaştırmak için ara bulucular aradı. Hangi insanın canı parayla satın alınabilir? Hangi para bana eşimi getirecek? O insanlar en ağır cezayı almadıkça benim içim soğumaz. Kaldırımda yürüyen bir insan. O insanların en ağır cezayı almasını istiyorum. Hatay depreminde akrabalarını kaybetti eşim, ailesi kurtuldu. Birçok şeyi atlattı, bunu atlatamadı. Yaşayacak çok güzel günlerimiz vardı, anılarımız vardı, planlarımız vardı, hayallerimiz vardı. En büyük hayali Fenerbahçe'nin şampiyonu olması. Beni bırakmayacağını söylemişti, biz konuşurken. Hep 'ben seni asla bırakmam' demişti, bıraktırdılar, çok acı bir şekilde bıraktırdılar" ifadelerini kullandı.